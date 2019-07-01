Генпрокуратура объяснила признание фонда "Свободная Россия" нежелательной организацией

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фонд "Свободная Россия" признан нежелательной неправительственной организацией в РФ, поскольку представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов 27 июня в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия") (США), - сообщили в надзорном ведомстве. - Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

28 июня Минюст включил фонд в официально публикуемый перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

По данным из открытых источников, фонд "Свободная Россия" был создан в 2014 году группой российских эмигрантов в США. В частности, его подразделения действуют на территории Украины и Грузии. Он стал 16-й неправительственной организацией, включенной в перечень нежелательных организаций в России, и единственной, которая пополнила список в этом году.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений таких организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит НКО отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.