Минобрнауки не получало предложений РАН о переподчинении ВАК правительству

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) не получало от Российской академии наук (РАН) предложений о переподчинении Высшей аттестационной комиссии (ВАК) правительству, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба министерства.

Ранее 25 июня президиум РАН поддержал предложение сделать ВАК самостоятельным юридическим лицом, учредителем которого выступит правительство. В настоящее время ВАК подчиняется Минобрнауки.

"В Минобрнауки России от президиума РАН предложений о переподчинении ВАК не поступало. Соответственно, обсуждение данного предложения не проводилось ни в рамках Министерства, ни с научной общественностью, в том числе с ведущими вузами страны, на которые приходится более трех четвертей защит диссертаций", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с марта по май 2019 года шел процесс формирования нового состава ВАК, в котором активно участвовал президиум РАН. Так, Минобрнауки получило ряд писем с ходатайствами в состав ВАК от президента РАН Александра Сергеева, от вице-президентов РАН Алексея Хохлова и Ирины Донник и других членов президиума РАН.

"Кроме того, были получены рекомендации в состав ВАК от других государственных академий наук - от Российской академии образования, от Российской академии архитектуры и строительства. Таким образом, перед началом нового планового формирования ВАК никто не ставил вопрос о переподчинении ВАК напрямую правительству", - пояснили в министерстве.

Ранее 26 июня президент РАН Александр Сергеев сообщил, что только 20% предложений РАН были учтены при формировании ВАК. По его словам, это мнение академии было учтено в минимальной степени. "То есть можно говорить о том, что наши члены есть в ВАК, но реально академии наук как организации там нет", - сказал Сергеев.

Новый состав ВАК

По данным Минобрнауки, с учетом полученных от государственных академий наук предложений в новом составе ВАК существенно увеличено представительство этих академий: вместо 28 академиков РАН в новом составе ВАК - 39 академиков РАН, вместо 24 членов-корреспондентов РАН в новом составе 33 членов-корреспондентов РАН, вместо семи академиков и членов-корреспондентов РАО в ВАК - девять академиков и членов-корреспондентов Российской академии образования.

"С учетом всех предложений российских государственных академий наук, ведущих научных учреждений и ведущих университетов России, состав ВАК был обновлен на 69%, при норме обновления "не менее 50%". Количество кандидатов, представленных для включения в состав ВАК, значительно превышало общую численность ВАК. Ряд членов ВАК из предыдущего состава не вошли в новый в связи с установленной необходимостью обновления состава", - отметили в пресс-службе.

Ранее правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов профессор Владимир Филиппов.