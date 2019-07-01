Матвиенко призвала все парламенты к участию в конференции по межрелигиозному диалогу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что парламенты всех стран мира подключатся к работе по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет 21 мая 2022 года в России.

"Мы уже начали подготовку к этому важному международному мероприятию и рассчитываем, что все парламенты подключатся к совместной работе. Я обращаюсь к вам коллеги, мы ждем от вас предложений, новых идей, новых инициатив. Уже сегодня стоит подумать об использовании в подготовке конференции потенциала общественных и некоммерческих организаций", - сказала Матвиенко в понедельник на пленарном заседании II Международного форума "Развитие парламентаризма".

Она напомнила, что в мае 2018 года Организация Объединенных Наций в своей резолюции поддержала проведение Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием лидеров государств, парламентариев, представителей ведущих мировых религий. Инициатива Матвиенко о ее проведении была сформулирована на 137-й ассамблее МПС в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Спикер Совфеда также поздравила всех с Международным днем парламентаризма, который отмечается 30 июня. Эта памятная дата появилась в официальном календаре Организации Объединенных Наций 22 мая 2018 года по предложению Межпарламентской ассамблеи СНГ и Межпарламентского союза, инициированному российской делегацией.