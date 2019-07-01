ВЦИОМ: четверть россиян считает нынешнее время благоприятным для крупных покупок

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Индексы потребительского и кредитного доверия продолжают укреплять позиции с начала года. Согласно представленным данным, показатель потребительского доверия в июне составил 37 п.п. - умеренно стабильный с начала 2019 года.

Индекс кредитного доверия растет и составляет 26 п.п., что на 2 п.п. выше, чем в январе. Однако, три четверти опрошенных (74%) в возрасте от 18 лет не рассматривают вопрос о получении крупных займов в банках.

Отношение к банкам за год осталось неизменным - почти половина опрошенных (46%) считают вклады в банках оптимальным решением. 32% придерживаются обратного мнения.

С 66% до 68% увеличилась доля россиян, считающих необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях. 22%, напротив, стремится быстрее потратить зарплату или пенсию.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, он проводился методом телефонного интервью. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.