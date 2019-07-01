Фонд памяти группы Дятлова подал в СК просьбу о возобновлении расследования трагедии

Ранее сообщалось, что инициативу фонда поддержали родственники всех погибших на перевале. "Отнес просьбу сегодня в 9 утра, у меня на руках осталась ее заверенная копия. Коллективное заявление подписали представители фонда памяти группы Дятлова, представитель Русского географического общества и я как представитель родственников трех из девяти погибших", - сказал ТАСС адвокат фонда Евгений Черноусов.

В заявлении на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, которое имеется в распоряжении ТАСС, уточняется, что в 1959 году следователи и прокуроры-криминалисты расследовали незарегистрированное уголовное дело, которое не было поставлено на учет с присвоением порядкового номера. "Требуем провести полноценное и законное расследование посредством возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Умышленное причинение смерти двух и более лиц")", - говорится в документе.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.