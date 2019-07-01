Иматра - центр спортивного туризма в Финляндии

Кроссфит, биатлон, лыжня первого снега, а также гребля на "драконах" и катание мужей в тележке

Иматра - самый близкий к российской границе финский город: всего 7 км от Светогорска. Это место называют родиной финского туризма: именно сюда в 1772 году приезжала Екатерина Великая, чтобы посмотреть на знаменитый водопад на реке Вуокса. Позже эти речные пороги стали для финнов символом национального романтизма: им посвятил картину "Иматра зимой" художник Аксели Галлен-Каллела, они упоминаются в эпосе "Калевала": "Нет проплывших через Вуоксу, Иматру перешагнувших". В 1939 году на месте водопада построили гидроэлектростанцию и перегородили русло реки плотиной. Теперь любоваться мощным потоком можно во время Шоу порогов: пуски воды проводят летом со среды по воскресенье, а сопровождает это зрелище музыка финских композиторов и музыкантов: Сибелиуса, Darude и Nightwish. В 2018 году водопад в Финляндии объявили национальным чудом.

Совсем рядом с водоскатом расположена другая достопримечательность Иматры, замок "Иматран Валтионхотелли". В 2018 году отель занял первое место в конкурсе "100 красивейших зданий Финляндии", жюри которого составляли профессиональные архитекторы. Отель был построен в начале 20 века на порогах Иматранкоски, причем это один из немногих замков, которые изначально создавались для приема постояльцев. Здание идеально вписалось в живописный прибрежный пейзаж. В отеле гостили члены императорской семьи и их друзья, во время войны он служил госпиталем, а в мирное время снова начал принимать гостей. Если раньше туристы приезжали в Иматру за уникальной северной природой, ландшафтами парка Круунунпуисто и финской рыбалкой, а также за шоппингом и спа, то сейчас в городе множество возможностей для более активного отдыха. В 2012 году городской совет решил развивать район Уконниеми как спортивный кластер, и теперь здесь сконцентрированы разнообразные спортивные объекты, соответствующие международным стандартам: теннисные корты, ледовый дворец, крытый многофункциональный комплекс, стадион, лыжня первого снега и многое другое.

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Кластер создан по принципу академии спорта: объекты находятся в шаговой доступности друг от друга и всего в нескольких километрах от центра города. Любую площадку можно удобно зарезервировать для мероприятия. В этом же районе создана гостиничная инфраструктура на 5000 спальных мест - от коттеджей для отдыха со всем необходимым до спа-отелей. Это делает Иматру удобным местом для проведения сборов и соревнований по разным видам спорта. Хоккей и фигурное катание Ледовый дворец Иматры располагает двумя площадками для катания с отличным льдом. В 2014 году арена принимала Юниорский чемпионат мира по хоккею, а также здесь тренировались несколько международных клубов фигурного катания. В пяти минутах от Ледового дворца находится Ледовая Арена Holiday Club Saimaa, где тоже можно проводить сборы, соревнования и ледовые представления. А в сезон, когда в Ледовом дворце особенно много посетителей, для тренировок можно забронировать каток Арены. Лыжный спорт, биатлон и роликовые лыжи В Уконниеми расположен многофункциональный стадион мирового уровня: трассы соответствуют стандартам Международной федерации лыжного спорта, а стрельбище из 30 стрелковых коридоров оборудовано современными мишенными установками. Здесь тренируются международные команды и национальные сборные - например, сборная Чехии по биатлону. 19 октября на стадионе открывается самая длинная в Южной Финляндии лыжня первого снега. Трасса длиной 5,5 км подходит как для любительских, так и для профессиональных тренировок, а натуральный снег, сохраненный с предыдущего сезона, остается на маршруте до поздней весны.

В 2015 году на стадионе появилась одна из лучших в Финляндии трасс для гонок на лыжероллерах и для летних лыжных тренировок. Движение транспорта здесь запрещено, поэтому спортсмены находятся в полной безопасности. Футбол, бейсбол и легкая атлетика В районе Уконниеми компактно собраны несколько открытых площадок для спортсменов: новый стадион, отремонтированный в 2018 году Легкоатлетический стадион, футбольные поля как с естественным, так и с искусственным покрытием. А крытый комплекс "Уконниеми Арена" позволяет заниматься спортом круглый год: здесь есть площадки для футбола и бейсбола, а также специальные залы для легкой атлетики. Спорт в помещении Дворец спорта Иматры предлагает массу вариантов для активного отдыха и тренировок: здесь есть площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, мини-футбола и хоккея в зале (флорбола), а также бассейн, секции борьбы и дзюдо, 60-метровый беговой трек и оборудованный тренажерный зал. Через отдельный вход можно попасть в зал для боулинга на 10 дорожек, а после игры поужинать в кафе-ресторане. Кроме того, во Дворце предусмотрены конференц-залы разного размера, которые можно арендовать. Развитая спортивная инфраструктура района уже используется по назначению: только летом 2019 года Иматра проводит несколько масштабных соревнований. C 14 по 16 июня город принял международный чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам "Иматранайо". 29 июня на городской площади прошло состязание тяжелоатлетов Strongman - два финалиста в августе отправятся на конкурс APCON в Хельсинки. А 19 июля на стадионе Уконниеми встретятся участники турнира по кроссфиту "Самый cильный Карелии" (Karjalan Kovin): трехдневное групповое соревнование проводится в Иматре каждый год, в 2017 году его выиграли российские спортсмены.

При этом Иматра предоставляет возможности и для любительского спорта: все перечисленные объекты доступны для жителей и гостей города, а комфортные спа-отели подходят для семейного отдыха. Курорт Holiday Club Saimaa удобно расположен на берегу озера Сайма, а в цену номера в Imatran Kylpylä, который считается лучшим местом для размещения с детьми, включены походы в аквапарк "Волшебный лес". Для тех, кто не занимается спортом профессионально, но все же хочет попробовать себя в состязаниях, город предлагает яркие мероприятия, открытые для всех желающих. Гребная регата Dragonboat 7 июля в Рыболовном парке Варпасаари пройдет бесплатное зрелищное соревнование по гребле. В регату протяженностью 260 метров отправятся 10 лодок. Старт мероприятия назначен на полдень, а утром участники смогут познакомиться с гребным спортом и потренироваться в акватории залива Варпасаари. Интересно будет и зрителям: вместе с командами в заплыв отправятся два "драгонбота" - так называют большие каноэ с головой и хвостом дракона. На берегу залива Варпасаари можно просто понаблюдать за регатой, провести пикник или пообедать в ресторане в Рыболовном парке Вуоксы. Рядом со спорткомплексом находится бесплатная парковка. Чемпионат по катанию мужей в тележках