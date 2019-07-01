В Саратове похоронили худрука ТЮЗа, умершего после падения со сцены

САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ошеров, который умер после падения со сцены в оркестровую яму, похоронен в понедельник на еврейском кладбище в Саратове, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Ошеров был госпитализирован 17 июня в тяжелом состоянии после падения в оркестровую яму на репетиции. По предварительной информации, он шел по сцене, когда был выключен свет. По данному факту Минкультуры региона начал служебную проверку.

Гражданская панихида прошла в здании саратовского Театра юного зрителя. Попрощаться с худруком, по данным министерства культуры региона, пришли порядка 2 тыс. человек.

По словам губернатора Валерия Радаева, будет принято совместное решение о том, как увековечить память артиста.

Юрий Петрович Ошеров родился в 1942 году. Главным режиссером Саратовского ТЮЗа он был назначен в 1995 году, с 2007 года являлся художественным руководителем театра. Саратовский ТЮЗ - старейший в мире профессиональный театр для детей, он открылся 4 октября 1918 года.