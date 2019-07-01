Новый механизм голосования в шоу "Голос" будет готов до начала следующих сезонов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Первый канал объявил о начале кастингов исполнителей для участия в восьмом сезоне шоу "Голос". С начала этого сезона будет использован обновленный механизм голосования, сообщили в понедельник в пресс-службе телеканала.

"В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу", - отметили в пресс-службе. Новые сезоны телепроекта обычно начинаются осенью.

Приемная комиссия Первого канала уже отобрала 600 исполнителей, которые примут участие в кастингах шоу. В результате 120 претендентов пройдут первый этап - "слепые прослушивания".

Параллельно телеканал проводит кастинги для проекта "Голос 60+". Из 250 приглашенных к участию исполнителей 50 будут допущены к "слепым прослушиваниям". По словам пресс-службы, самой возрастной участнице кастинга 91 год.

Финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была певица Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и провел спецвыпуск, где победителями были объявлены все финалисты.

Эксперты Group-IB подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование. В частности, специалисты зафиксировали высокую плотность звонков и СМС, большое число абонентов, отдавших 20 и более голосов за одного конкурсанта, а также появление ряда регионов, отдавших более 95% голосов за одного участника. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что сама система голосования не была подвергнута кибератакам. Первый канал сообщал, что изучит исследование Group-IB и учтет в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу.