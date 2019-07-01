"Яндекс" поучаствует в разработке контента для программы "Культурные нормативы школьников"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Яндекс" примет участие в разработке контента для межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая стартует с 1 сентября. Также компания предоставит платформу для проведения всероссийского культурного диктанта для школьников, сообщила в понедельник ТАСС директор по стратегии проекта "Яндекс. Учебник" Наталья Чеботарь.

Ранее замминистра культуры Ольга Ярилова сообщила, что министерство предлагает оценить знания школьников по культурной тематике в форме всероссийского диктанта-теста, содержимое которого разрабатывается совместно с проектом "Яндекс. Учебник". Диктант планируется провести в День народного единства (4 ноября), а к его реализации привлекут известных деятелей культуры.

"Яндекс. Учебник" предоставит платформу для проведения диктанта. В настоящий момент мы обсуждаем с коллегами из Министерства культуры условия партнерства. Всем школам, желающим принять участие в диктанте, будет предоставлен доступ к культурному контенту, разработанному специально для проекта "Культурные нормативы школьников" с участием компании "Яндекс", - сообщила Чеботарь.

Культурные нормативы

Как сообщали ранее в пресс-службе министерства культуры, для школьников в рамках программы будет составлен специальный список произведений, рекомендуемых к изучению. Отбор произведений осуществлялся по следующим критериям: культурная и историческая значимость произведения, отражение в произведении общечеловеческих, общенациональных, гражданско-патриотических и эстетических ценностей, учет содержания соответствующих предметных областей в системе общего образования. Перечни произведений уже направлены для экспертизы в Литературный институт, в профессиональные объединения культуры, такие как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и в творческие союзы.

Апробация программы начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России: в республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой отмечали, что программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками. Как позднее сообщила замминистра культуры России Ольга Ярилова, министерство учтет региональный компонент в программе, а субъекты РФ должны будут самостоятельно разработать контент для проекта.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эти меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.