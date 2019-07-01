Памятник погибшим журналистам планируют установить на Арбатской площади до 1 октября

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Департамент капитального ремонта планирует до 1 октября 2019 года завершить благоустройство территории на Арбатской площади и установить на ней памятник погибшим журналистам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента капремонта.

"Департаментом капитального ремонта города Москвы предусмотрено устройство постамента с облицовкой из гранитного камня и последующий монтаж памятника на Арбатской площади <...> Работы планируется завершить до 1 октября 2019 года", - сказал собеседник агентства. В ведомстве уточнили, что площадь благоустраиваемой территории под устройство памятника составляет порядка 80,2 кв. м. На подпорной стенке будут созданы места для сидения. На площади будут установлены два светодиодных прожектора для направленного акцентного освещения.

"Надеемся, что сотрудники департамента закончат работы в июле, и скульптура будет установлена летом, но погодные условия диктуют график работ. Открывать памятник мы, конечно, хотели бы при хорошей погоде, а не под осенним дождем", - сказала ТАСС первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Она добавила, что шестиметровая скульптура, посвященная журналистам, погибшим в 1990-х и 2000-х годах, в настоящее время находится в мастерской Александра Рукавишникова.

"Она [скульптура] готова, но сейчас она в виде составных частей, которые будут собираться вместе уже при установке непосредственно на улице - на Арбатской площади между одноименной станцией метро Филевской линии и церковью Бориса и Глеба", - заключила Щербина.

О планах установки памятника погибшим журналистам на Арбате в Москве заявил 16 июня председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.