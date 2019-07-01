Песков удивлен повышенным вниманием СМИ к кружке Путина на саммите G20

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что удивлен тем вниманием, которое журналисты уделили кружке главы российского государства Владимира Путина на саммите "двадцатки". По словам Пескова, этот уже привычный для Путина предмет неоднократно попадал на телеэкраны.

Керамическая кружка с крышкой в руке у Путина привлекла внимание СМИ на вечернем приеме для участников саммита "двадцатки", поскольку она заметно контрастировала с бокалами других лидеров. Даже отвечая на тосты, Путин именно ею чокался с винными бокалами в руках своих коллег. Вместе с тем, ранее сам президент неоднократно рассказывал, что предпочитает пить чай, а такая конструкция кружки позволяет дольше сохранить его горячим.

"Эта история давняя", - сказал Песков, напомнив, что еще несколько лет назад представители Кремля подробно рассказывали об этой кружке. "Странно, что только сейчас обратили внимание", - добавил он.