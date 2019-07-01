Цена пива на "Октоберфесте" вырастет на 3%

БЕРЛИН, 1 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Стоимость пива на фестивале "Октоберфест", который каждый год проходит в сентябре-октябре в Мюнхене, в очередной раз повысится. На этот раз литровая кружка обойдется в €10,8-11,8, что примерно на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили власти баварской столицы.

Ценообразование формируется по следующей схеме: сначала мюнхенские пивоварни Franziskaner, Paulaner, Augustiner, Loewenbraeu устанавливают, какая цена, по их мнению, должна быть в этом году. Затем эти предложения поступают к городским властям - те могут ее либо утвердить, либо отклонить, посчитав слишком высокой. Как правило, предложения производителей принимаются.

Факторы, влияющие на постоянное удорожание главного продукта на "Октоберфесте", самые разные, но основной из них - среднегодовые цены в мюнхенских заведениях. На их фоне стоимость пенного напитка во время фестиваля не должна быть слишком высокой, но и не должна быть невыгодной для производителей. Однако существует тенденция к ее постоянному росту. В шутку это называют одной из главных традиций фестиваля. Заморозить рост цен пытались в 2017 году, однако мюнхенские депутаты не смогли договориться.

Цены на пиво во время "Октоберфеста" регламентируются с 1971 года. С тех пор, за редким исключением, они постоянно растут. 46 лет назад литровая кружка пенного напитка стоила в Мюнхене от 2,5 до 2,95 немецкой марки. К 1990 году продукция подорожала до 6,95-7,55 марки. В последний раз в национальной валюте расчеты на фестивале проводились в 2001 году. К тому моменту пиво стоило уже около 12,80 марки. К 2002 году производители пересчитали цены в евро и просили по 6,3 за литр. Годом позже стоимость осталась на том же уровне, однако потом ежегодно росла на 3-5%.

Фестиваль откроется в этом году 21 сентября и продлится до 6 октября.

"Октоберфест" из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. 22 раза он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для ценителей пенного напитка, но и приносит огромные доходы. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.