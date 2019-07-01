Резервные дни основного периода ЕГЭ прошли без сбоев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты Рособрнадзора не зафиксировали серьезных нарушений во время сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) в резервные сроки - с 17 июня по 1 июля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, проходившие с 17 июня по 1 июля, завершились в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - сообщила пресс-служба.

Сдать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, а также выпускники 2019 года, которые по уважительной причине не уложились в основной срок. Участие также могут принять абитуриенты, не сумевшие набрать минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике. Всего на участие в ЕГЭ в резервные дни зарегистрировалось более 80 тыс. человек.

Выпускники, не набравшие минимальные баллы для получения аттестата по одному или обоим обязательным предметам после пересдач в резервные дни, смогут принять участие в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период ЕГЭ в сентябре.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходил с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировалось почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.