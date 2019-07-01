В Калининградской области начали выдавать электронные визы для иностранцев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Иностранцы в первый день введения электронной визы для посещения Калининградской области активно подают заявки для ее получения. Как сообщил ТАСС в понедельник министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, больше всего подано документов от граждан из Литвы.

С 1 июля жители 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Калининградской области. Самый западный российский регион стал второй после Дальнего востока территорией России, в которой заработал такой порядок.

"За девять часов работы было подано более 150 заявок (сейчас уже больше) для получения электронных виз из разных стран. Больше всего - из Литвы, но и из Германии и Норвегии тоже много. Это очень хорошо. Мы ожидали, что какое-то время будет еще "раскачка" - люди будут узнавать у других, как кто съездил по этой визе, как ее получали, изучать опыт других туристов, но получилось, что люди сразу активно начали подавать заявки", - сказал Ермак.

Он также отметил, что на этой и следующей неделях в Литве, Польше и Германии пройдут мероприятия, в рамках которых гражданам будет подробно рассказано об однократных визах в форме электронного документа для посещения самого западного российского региона.

"В Польше, в Гданьске, где много скандинавских и немецких туристов, мы открываем офис, который будет действовать с пятницы по воскресенье. Там мы будем принимать туристов и рассказывать о возможности оформить электронную визу в Калининградскую область. Тех, кто будет оформлять их прямо в офисе, будем награждать. Вариантов много, например, бесплатное проживание в отелях, посещение салонов в Калининградской области, гастрономические дегустации, различные янтарные опции", - рассказал Ермак.

Об электронных визах

Министерство иностранных дел в конце июня опубликовало список стран, граждане которых смогут бесплатно оформить однократные визы в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области. "Калининградский список" почти в два раза шире, чем на Дальнем Востоке, где также работает данная опция. Помимо стран, жители которых с прошлого года получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы, для Калининградской области в этот перечень внесено 35 европейских стран, включая соседствующие с российским эксклавом Польшу и Литву, а также расположенные от него в нескольких часах автомобильной поездки Латвию, Эстонию, Словакию, Германию, Чехию, Данию.

Упрощенный визовый формат был успешно протестирован во время проведения, в том числе, в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, положительно повлияв на динамику туристского потока в регион. По итогам мирового первенства президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова включить страны Европы в перечень стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.