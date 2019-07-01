Власти Загреба заинтересовались программой "Московское долголетие"

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы и Загреба подписали обширную программу сотрудничества в области экономики, культуры, социальной политики, транспорта и договорились обмениваться опытом в реализации крупнейших городских программ. Как сообщил ТАСС в среду руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, коллеги из хорватской столицы уже выразили интерес к программам "Московское долголетие" и реконструкции столичных улиц.

"У нас сегодня была встреча с мэром Загреба господином Миланом Бандичем, который является большим другом Российской Федерации, мы подписали обширное соглашение - программу сотрудничества на ближайшие три года. Соглашение охватывает практически все возможные сферы муниципальных связей: городское планирование, защиту окружающей среды, культуру, транспорт, туризм, спорт, развитие цифровой среды. Не обошли вниманием развитие социальной сферы, особенно безбарьерную среду и заботу о старшем поколении. Наших хорватских партнеров заинтересовали программы "Московское долголетие", большой интерес вызывают наши информационные решения в сфере образования и здравоохранения", - сказал он.

Участники программы "Московское долголетие" - москвичи предпенсионного и пенсионного возраста, они занимаются спортом, английским языком, рисованием, обучаются компьютерной грамотности, общаются друг с другом на базе городских учреждений культуры и спорта. В программе могут принять участие жители столицы в возрасте 55+ и 60+ (для женщин и мужчин соответственно) и старше. Для этого надо записаться в центрах социального обслуживания или в местах проведения занятий, также можно оставить заявку в центре "Мои документы" или заполнить заявку на официальном сайте мэра Москвы.

Администрация Загреба также, выразила желание изучить опыт управления московским транспортом и реконструкции столичных улиц, которая проходила в рамках программы "Моя улица". Соглашение станет ключевым документном для двустороннего диалога двух стран на ближайшие три года. "Сегодня Москва - один из лидеров в этих областях, поэтому мы будем искренне рады делиться со своими коллегами из Загреба опытом. Мы будем также изучать опыт Загреба: здесь хорошо организована жизнь горожан, это очень комфортный, зеленый, с экологической точки зрения, я считаю, один из самых лучших и чистых городов Европы", - добавил Черемин.

Бандич также выразил надежду, что столицы продолжат наращивать сотрудничество, которое продолжается уже более двадцати лет. "Мы являемся европейским городом, членом Евросоюза, но мы всегда должны иметь в виду, что наша первейшая обязанность - развивать добрые отношения между Загребом и Москвой. Речь идет не только о двух дружественных столицах, но и о двух дружественных народах", - подчеркнул после подписания документа Бандич.

Соглашение было подписано в рамках проходящих в Загребе с 28 июня по 2 июля дней Москвы. В рамках деловой программы между представителями двух столиц запланировано проведение деловой конференции. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные теме туризма, образования, инфраструктуры умных городов.