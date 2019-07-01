Прокуратура завела 18 административных дел из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел по заявлениям пассажиров в связи с задержками выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"В связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов") в отношении виновных юридических и должностных лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг" внесены представления об устранении нарушений закона.

Проверка Генпрокуратуры

Комиссия из Генпрокуратуры проводит проверку в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту.

"По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Николая Виниченко сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи с систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки", - сообщили в Генпрокуратуре.

По итогам выезда комиссии и дополнительной проверки незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования для устранения нарушений прав пассажиров и привлечения к ответственности виновных лиц, отметили в надзорном ведомстве.

В новость были внесены изменения (14:43 мск) - приводистя информация об административных делах, добавлены подробности.