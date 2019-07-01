Парки и скверы охватят 60% территории Москвы в ближайшие годы

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Парками, скверами, особо охраняемыми природными зонами в будущем будет охвачено 60% территории Москвы. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы.

Черемин отметил, что в городе реализуется несколько масштабных программ, направленных на благоустройство существующих и появление новых зеленых территорий. "В частности, в городе реализуется программа "Миллион деревьев", она позволила сделать Москву зеленым городом. Сегодня 55% города занимают парки, зеленые территории, особо охраняемые зоны, планируем дальше довести этот объем до 60%", - сказал он.

В последние годы в Москве благоустраивается территория вдоль Москвы-реки, берега которой ранее были заняты промышленными предприятиями и складами. "Сегодня благоустроенно около 35 км берегов Москвы-реки, здесь появляются новые бульвары, парки, променады. В нескольких метрах от Кремля на берегу реки появился парк "Зарядье", - добавил глава департамента.

По информации столичного комплекса городского хозяйства, в Москве до конца года по программе "Миллион деревьев" будет высажено более 73 тыс. деревьев и около 650 тыс. кустарников.

С 28 июня по 2 июля в Загребе проходят Дни Москвы. В рамках деловой программы проводится конференция по сотрудничеству. Мероприятие продолжат круглые столы, посвященные темам туризма, образования, инфраструктуры умных городов.