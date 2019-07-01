{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего мальчика под Иркутском

Чтобы спасти ребенка, мужчины собрали из досок плот

ТАСС, 1 июля. Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего в реке мальчика недалеко от подтопленного из-за паводка города Нижнеудинска Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Сотрудники Росгвардии спасли мальчика на реке Уда в районе Нижнеудинска. Они ехали на машине через мост и увидели, как по реке плывет мальчик, цепляясь за кусты. Сотрудники поехали вдоль течения, обогнали его, с помощью гражданских оперативно собрали плот из досок и, рискуя жизнью, поймали плывущего по течению ребенка. Его вытащили на берег", - сказал собеседник агентства.

Сильные проливные дожди в конце июня привели к паводкам в Иркутской области. В регионе введен режим ЧС, в зоне затопления находятся шесть районов.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Туристы из КНР отправятся в Крым на круизном теплоходе "Князь Владимир"
Лайнер вмещает 800 пассажиров
Читать полностью