Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего мальчика под Иркутском

ТАСС, 1 июля. Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего в реке мальчика недалеко от подтопленного из-за паводка города Нижнеудинска Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ.

"Сотрудники Росгвардии спасли мальчика на реке Уда в районе Нижнеудинска. Они ехали на машине через мост и увидели, как по реке плывет мальчик, цепляясь за кусты. Сотрудники поехали вдоль течения, обогнали его, с помощью гражданских оперативно собрали плот из досок и, рискуя жизнью, поймали плывущего по течению ребенка. Его вытащили на берег", - сказал собеседник агентства.

Сильные проливные дожди в конце июня привели к паводкам в Иркутской области. В регионе введен режим ЧС, в зоне затопления находятся шесть районов.