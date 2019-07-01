Путин 2 июля выступит на национальном туристском форуме "Реки России" в Тверской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 июля совершит рабочую поездку в Тверскую область, где выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Форум проводится ежегодно с 2016 года. Он объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов.

В этом году участники форума обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.

Президента ознакомят с проектом по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово". "Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тыс. человек", - добавили в пресс-службе Кремля.