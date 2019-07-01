"Орленок" примет 100 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края в ближайшее время готов принять 100 детей из зон подтопления Иркутской области, сейчас в центре готовят для них специальную программу.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"В ближайшее время по поручению Министерства просвещения РФ Всероссийский детский центр "Орленок" готов принять 100 детей из зон подтопления Иркутской области. В центре прорабатывается образовательная программа для ребят, педагоги и специалисты, которые будут обеспечивать их реабилитацию, проходят дополнительную подготовку", - сказали в пресс-службе Центра.