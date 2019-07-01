Ставрополье готово принять на отдых детей из подтопленных районов Иркутской области

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Ставропольский край готов принять на летний отдых детей из районов Иркутской области, пострадавших от подтопления. Вопрос будет проработан правительствами двух регионов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Одним из направлений взаимодействия двух регионов может стать организация летнего отдыха и оздоровления детей из пострадавших районов Иркутской области в санаториях Ставрополья. Соответствующие вопросы будут проработаны с областными властями", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе губернатора края ТАСС пояснили, что сейчас определяется, какое количество детей смогут принять санатории региона. Предложение направят властям Иркутской области.

Ставропольский край в 2017 году также пережил мощный паводок. "Мы помним, как важна любая дополнительная помощь именно в первые дни. Тогда многие люди откликнулись и пришли на помощь Ставрополью. Сегодня мы также можем сделать добро для тех, кто в беде", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.