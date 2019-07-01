Петиция в защиту обвиняемой в смерти ребенка врача в Калининграде набрала 24 тыс. подписей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти 24 тыс. человек подписали петицию в защиту анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич из Калининграда, которую обвиняют в убийстве недоношенного младенца. Об этом свидетельствуют данные портала change.org , на котором размещена петиция.

"Не располагая материалами следствия, мы находим обвинение, инкриминируемое врачу-неонатологу (анестезиологу-реаниматологу), абсурдным. Важно отметить, что убийство инкриминируется врачу, на счету которого сотни спасенных жизней недоношенных детей, в том числе десятки спасенных после предполагаемого события", - говорится на странице петиции.

Составители петиции призывают к объективному расследованию и восстановлению справедливости, отмечается на портале.

Фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо" на своей странице в Facebook предложил пользователям ставить надпись #яэлинасушкевич на аватарки, и этот флешмоб набирает популярность. Также сотрудники роддома в Чите сфотографировались с плакатом #яэлинасушкевич.

30 июня следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу роддома № 4 в Калининграде Элине Сушкевич. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. Как утверждают следователи, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего он умер. Чтобы скрыть следы, по версии следствия, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

В ноябре 2018 года, когда дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России, СК отмечал, что следователи "не стремятся создавать негативный образ медработников или очернять их репутацию, но в связи с ростом числа жалоб на действия медиков органы следствия обязаны реагировать на такие заявления и давать им юридическую оценку". Ранее Рошаль заявил ТАСС о необходимости комиссионной проверки заключения судебно-медицинских экспертов. Он напомнил об ошибке судебных медиков, обнаруживших смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша.