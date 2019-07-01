Поисковый батальон ЗВО поможет найти останки советских воинов в Новгородской области

ТАСС, 1 июля. Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) помогут найти останки советских воинов, расстрелянных гитлеровцами в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы округа.

"В настоящее время установлено местонахождение одной расстрельной ямы, расположение остальных могильников на местности не просматривается и подлежит поиску. Общая площадь территории, на которой находятся захоронения и подлежащей проверке, составляет около 4 га", - отмечается в сообщении.

Работы по эксгумации останков массового захоронения будет вестись совместно со Следственным комитетом РФ. Для поднятия останков 3 тыс. человек может понадобиться около четырех месяцев.

В 1941-1943 годах в этом районе командой "Таль", сформированной из жителей Прибалтики по приказу начальника оккупационной зоны Новгородской области командира вермахта Курта Херцога, проводились массовые расстрелы советских граждан. По данным 1947 года, захоронения производились в шести больших могильниках (всего - 2,6 тыс. человек) глубиной до 5 м, а также в неустановленном количестве в расстрельных ямах (до 1,5 тыс. человек).