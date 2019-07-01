Медведев выразил соболезнования родственникам погибших при наводнении в Иркутской области

Медведев напомнил, что Иркутская область находится в зоне действия циклона, дожди привели к разливам рек, сильным паводкам. Положение в регионе остается сложным, подтоплены более 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают более 10 тыс. человек. Он констатировал, что пострадавших много, более 150 человек госпитализированы. Часто людей были эвакуированы.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил в понедельник, что число погибших в результате паводков в Иркутской области выросло до 12 человек. "Как мы отметили, 751 человек пострадал, 153 сейчас госпитализированы, и эта цифра меняется. Сейчас, по данным МВД, к сожалению, погибли 12 человек, из них около девяти разыскиваются - заявление родственники подали на поиски этих граждан", - сказал вице-премьер.

"К сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования", - сказал он.

"Там работы развернуты, в субботу, как известно, область посетил президент и дал поручение по организации помощи людям. Была создана комиссия для ликвидации последствий стихии, - напомнил он. - Я подписал постановление правительства о выделении из Резервного фонда 662 млн рублей для начала первичных социальных выплат для разовой финансовой помощи пострадавшим". По данным Медведева, деньги в область уже поступили, и первые выплаты начались. Он поручил внимательно следить, чтобы все деньги были доведены до получателей.

Отдельное внимание Медведев уделил необходимости как можно скорее провести работы по восстановлению жилья. "Люди остались без крыши над головой, без самого необходимого, без документов, поэтому нужно действовать и оперативно, и профессионально, и по-человечески поддерживая людей, которые находятся в зоне бедствия, - сказал он. - Прогнозы погоды сложные, они разные, поэтому нужно заниматься устранением последствий стихии в оперативном режиме".

Поручения премьера

При этом Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко организовать работу по оценке ущерба и необходимых расходов. "Эту работу надо организовать, она не бывает простой, она требует, как правило, нескольких подходов к решению этого вопроса, консультаций с людьми", - поручил премьер. При этом он привел пример, что в случае, если дом утрачен, придется решать не только что строить, но и где. Он посоветовал Мутко уделять этому вопросу пристальное внимание в то время, когда он будет контактировать с пострадавшими.

В целом же премьер-министр призвал всех чиновников, задействовать в ликвидации ЧС, не расслабляться и ориентироваться на наиболее сложный сценарий и к нему готовиться, "потому что эта стихия и, естественно, это нужно принимать во внимание". "По недвижимости, по ущербу, по домам нужно принять все решения до холодов и обеспечить людей жильем - временным или постоянным - в положенные сроки", - заключил глава правительства.