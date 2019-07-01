Благотворительный забег пройдет на ВДНХ 7 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Благотворительный забег "5275" фонда "Линия жизни" пройдет 7 июля на ВДНХ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"7 июля 2019 года на площади Промышленности любой желающий сможет принять участие в ежегодном благотворительном забеге "5275" фонда "Линия жизни". Специально к 80-летию Главной выставки страны в рамках благотворительного забега заявлена новая дистанция на 8 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что детям от 7 до 14 лет будет предложена дистанция длиной 1 км, а гости выставки от 15 лет и старше смогут пробежать по 5275 м (1/8 классического марафона - прим. ТАСС) или 8 км. Разминку перед соревнованием проведет заслуженный мастер спорта России Юлия Ушакова.

Уточняется, что участие в забеге платное, а все собранные средства будут отправлены мальчику, страдающему остеосаркомой левой бедренной кости и нуждающемуся в дорогостоящем лечении. На забег можно зарегистрироваться на портале Russia Running, там же есть возможность отследить свои результаты, скачать фотографии и видеофиниш, получить сертификат участника и оставить денежное пожертвование. Для каждого участника, который дойдет до финиша, приготовили памятные медали и горячий обед, а для победителей на дистанциях - кубки и памятные призы от фонда и партнеров. Памятная медаль забега выполнена в уникальном дизайне, приуроченном к 80-летию ВДНХ.

В пресс-службе напомнили, что благотворительный фонд "Линия жизни" оказывает помощь тяжелобольным детям до 18 лет, финансируя высокотехнологичные операции, покупая медицинское оборудование и проводя медицинские исследования. Фонд помог улучшить качество жизни более 10,5 тыс. тяжелобольных детей по всей России.