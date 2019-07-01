Делегация Университета управления расскажет в ЮНЕСКО о преодолении цифрового неравенства

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь России) и Государственный университет управления (ГУУ) на конференции по интеллектуальному капиталу в штаб-квартире ЮНЕСКО проведут дискуссию о создании в России общества цифрового равенства в контексте доступности образования. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба университета.

"В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 11-12 июля состоится XV Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу "Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций: как цифровые технологии и искусственный интеллект влияют на будущее профессиональных компетенций <...> В рамках специального статуса "Россия - страна-гость" 12 июля состоится подготовленная российской делегацией панельная дискуссия "На пути к обществу цифрового равенства: вызовы и перспективы", посвященная реализации в России на разных уровнях общества цифрового равенства. Спикеры проанализируют состояние цифровой сегрегации и ее преодоление для доступа к образованию для всех <…> Будет представлена национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" - федеральный проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в экономику государства, а также на создание и развитие новых компетенций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече, организованной Университетом Париж-Сюд при поддержке Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP), эксперты ГУУ поделятся исследованиями феномена "ловушка воспроизводства интеллектуального капитала", а также коснутся проблем сегрегации доступности образования и развития цифрового волонтерства. Также будут представлены инновационные образовательные проекты, необходимые для формирования будущих профессиональных компетенций в области цифровых технологий и искусственного интеллекта в экономику государства, а также на создание и развитие новых компетенций, говорится в документе.

В конференции примут участие директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин; ректор ГУУ, руководитель кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Иван Лобанов; проректор ГУУ, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Светлана Малкарова; директор Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Максим Федоров.