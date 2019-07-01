В Ленобласти признали удачным эксперимент по оплате проезда петербургским "Подорожником"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области признали удачным эксперимент по оплате проезда в общественном транспорте картой "Подорожник", которой оплачивается проезд в Санкт-Петербурге, и намерены масштабировать этот проект на территорию всего региона, сообщили журналистам в областном управлении по транспорту.

"Область сейчас готовит обращение в комитет по транспорту Санкт-Петербурга, чтобы система полноценно заработала на всей территории региона. Успех пилотного проекта показал, что Подорожник востребован, и мы надеемся, что город поддержит нас в этом вопросе", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя управления Михаила Присяжнюка.

Как уточнили ТАСС в управлении, эксперимент в течение года проходил в городе Кудрово Ленинградской области, который находится у границ Петербурга. Там, по данным комитета, городской картой "Подорожник" можно было расплатиться в двух областных автобусах. В итоге таким способом оплаты проезда воспользовались 2,5 млн человек.

Чтобы также упростить доступность пополнения карт "Подорожник" для жителей области, в сети магазинов шаговой доступности "Пятерочка" до конца года также будет размещено 170 дополнительных терминалов активации карт. В настоящее время в рамках пилотного проекта работают только два терминала для карт.

"Подорожник" - единая карта оплаты общественного транспорта Санкт-Петербурга, аналогичная московской карте "Тройка". В настоящее время "Подорожник" выпускается в форме карт и брелоков, оплатить проезд им можно только в общественном транспорте Петербурга.