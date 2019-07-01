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Центр паллиативной помощи в Карелии откроют 1 сентября

Объект откроется в здании бывшего республиканского перинатального центра

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Осенью в Карелии откроется центр паллиативной помощи. Об этом на внеочередном заседании правительства республики сообщил вице-премьер по вопросам здравоохранения региона Игорь Корсаков.

"1 сентября мы ожидаем, что центр заработает", - заявил Корсаков.

Центр откроется в здании бывшего республиканского перинатального центра на улице Льва Толстого. На ремонт и закупку нового оборудования было выделено более 15 млн рублей. Помимо коек дневного стационара, в учреждении организуют палаты респираторной поддержки.

Центр объединит в себе два ранее существовавших дома сестринского ухода, всего здесь появится 60 коек. Планируется, что специалисты по паллиативной медицине организуют круглосуточную горячую линию по вопросам обезболивания, а также начнут консультировать своих коллег из районов и родственников пациентов. Еще 15 млн рублей в бюджете Карелии предусмотрено на закупку оборудования, которое позволит оказывать паллиативную помощь людям на дому. Регулировать процесс передачи приборов должны нормативные акты, которые сейчас находятся на утверждении в Минздраве РФ.

По словам Корсакова, в ближайшие два года на территории республики также создадут дополнительные кабинеты паллиативной помощи: восемь планируется открыть до конца 2019 года, еще восемь - в 2020 году.

На текущий момент в Карелии паллиативную помощь оказывают в 12 учреждениях здравоохранения: развернуто 163 койки. Возможностями паллиативной медицины за первый квартал 2019 года воспользовались 660 человек.

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