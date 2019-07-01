VPN-сервис "Лаборатории Касперского" подключился к ФГИС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. VPN-сервис "Лаборатории Касперского" подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Подтверждаем, что Kaspersky Secure Connection подключился к ФГИС", - сказал собеседник ТАСС.

Роскомнадзор 28 марта направил требования о необходимости подключения к ФГИС владельцам 10 VPN-сервисов, среди которых есть и продукт компании "Лаборатория Касперского". ФГИС содержит единый реестр запрещенных на территории РФ интернет-ресурсов. Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам.

Для получения доступа к реестру сервисы обязаны подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований. По данным Роскомнадзора, соответствующие уведомления были направлены, в частности, в адрес сервисов NordVPN, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" на запрос ТАСС от комментариев отказались.

Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам, что девять из 10 VPN-сервисов не собираются выполнять требования российского закона. Он не уточнил, какие именно санкции могут быть применены к сервисам, при этом указал, что ждёт подписания закона о крупных штрафах для зарубежных компаний. Ранее он не исключал блокировку.