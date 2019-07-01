Туристические автобусы-рестораны появились на улицах Сеула

СЕУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Этим летом автобусы-рестораны, или же bustaurants (от англ. bus и restaurants), впервые стали курсировать по улицам южнокорейской столицы, предлагая жителям и гостям города не только посетить известные достопримечательности, но и хорошенько подкрепиться в пути. Как сообщает газета Korea Times, угощать пассажиров таких "бусторанов" будут жареным в соусе барбекью мясом угря.

Организаторы советуют совершать поездки в вечернее или ночное время, так как одной из остановок таких автобусов станет живописная набережная реки Ханган, освещенная мириадами ночных огней. По прибытии пассажирам на выбор предложат отведать различные блюда и насладиться видом на три искусственных острова Сэбитсом, украшенных неоновыми огнями всевозможных галерей и выставочных павильонов.

Любители необычных вкусовых ощущений и кулинарных изысков смогут попробовать зажаренного угря, а тем, кто предпочитает более традиционную кухню, на выбор будут предложены стейки с гарниром.

Туристическая компания, которой принадлежит идея совместить экскурсионную поездку и романтический ужин, специально закупила подержанные ретро-автобусы в США и Европе. Каждый "бусторан" вмещает до 30 пассажиров, которые рассаживаются за двух- или четырехместные столики, расположенные вдоль окон автомобиля. Как считают создатели необычного туристического аттракциона, салон автобуса с деревянными панелями и винтажными светильниками должен переносить пассажиров во времени, окутывая их атмосферой трамваев начала 20 века, которые до сих пор бегают по холмам Сан-Франциско.