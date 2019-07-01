Псковские власти направят спасателей в Иркутскую область на помощь пострадавшим от паводка

ПСКОВ, 1 июля. /ТАСС/. Псковская область направит группу спасателей из регионального управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях, чтобы оказать помощь пострадавшим от затопления жителям Иркутской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил в понедельник губернатора региона Михаил Ведерников.

"Наши соотечественники нуждаются в помощи. Мы не остаемся в стороне и направляем группу спасателей областного Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях для усиления группировки сил РСЧС для оказания адресной помощи населению, чьи жилые дома оказались в зоне подтопления", - написал Ведерников, отметив что в иркутском регионе произошло крупнейшее за последние 180 лет наводнение.

Он также добавил, что группа спасателей отправится в Иркутскую область 2 июля. "Уже завтра команда из 10 профессионалов отправится в дорогу. Уверен, они внесут весомый вклад в борьбу с последствиями стихии и окажут посильную помощь пострадавшим", - уточнил губернатор.

Помощь жителям на месте ЧП оказывают не только специалисты из разных регионов РФ, но и волонтеры. Как сообщается на странице Иркутского областного отделения Российского Красного креста, в течение трех дней более 40 сотрудников и волонтеров организации принимали и сортировали гуманитарный груз для пострадавших от паводков в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах. На расчетный счет с пометкой "для пострадавших от паводка" поступило 276 тыс. 356 рублей, собрано более 9 тыс. килограммов гигиенических средств, продуктов питания и одежды, которые в течение двух дней были направлены пострадавшим от паводка в районы бедствия.