Власти Крыма сообщили, что зарубежные турфирмы продают путевки в регион в обход санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Отдых в Крыму среди иностранцев становится все более популярным, зарубежные туристические фирмы продают путевки на полуостров в обход санкций. Об этом сообщил журналистам глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.

"Многие иностранные туристические компании продают путевки Крым в обход санкций. Пускай они пишут, что не с туристической целью, а с рабочими визитами. Но при этом во многих туркомпаниях в Европе Крым выставлен в хорошем смысле на продажу", - сказал Черняк.

По его словам, лидером из стран дальнего зарубежья по посещению Крыма является Германия, среди туристов также есть граждане США, Великобритании и других стран. Среди туристов из стран ближнего зарубежья лидирует Украина.

Ранее Черняк сообщал, что в 2018 году Крым посетили туристы из 144 стран мира.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.