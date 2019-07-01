В Facebook вырабатывают политику в отношении сфабрикованных видеороликов

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, вырабатывает политику в отношении видеороликов, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, - deepfakes. Цель - понять, нужно ли вводить на них запрет и удалять или же сохранить к ним доступ пользователей сети. Об этом сообщил в конце минувшей недели основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая на "фестивале идей" в Аспене (штат Колорадо) - площадке для дискуссий по глобальным вопросам и инновационным идеям, который ежегодно организуют Институт Аспена и журнал The Atlantic.

"Нам необходима ясность в отношении того, что именно мы понимаем под deepfakes. Это любой изменяемый искусственным интеллектом медиа-контент или сфабрикованная с помощью искусственного интеллекта видеопродукция, в которой кто-то произносит то, что он на самом деле не говорил?" - отметил Цукерберг. Его высказывания размещены на сайте аспенского фестиваля.

Очередной всплеск интереса к теме deepfakes был спровоцирован появлением в сети 22 мая ролика, авторы которого замедлили запись выступления политического оппонента президента-республиканца Дональда Трампа - спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в результате чего создавалось впечатление, что она находится под воздействием наркотиков. Руководство Facebook отказалось тогда его удалять со своих ресурсов, что вывело дискуссию на новый уровень.

Сейчас Facebook пытается провести черту между deepfakes и "просто вымышленными сообщениями", которые выявляют эксперты, сертифицированные Международной сетью проверки фактов (International Fact-Checking Network). Она была создана в 2015 году на базе одного из журналистских исследовательских центров - Института Пойнтера во Флориде. Согласно опубликованным на сайте Facebook правилам, в случае обнаружения "просто вымышленных сообщений" предпринимается один из трех вариантов действий: его могут пометить как "фейк", запрятать подальше или удалить. Что же касается deepfakes, то сам Цукерберг призывает не относить к их числу любое видео, изначальный смысл которого искусственно изменен.

Цифровая опасность

Deepfake - технология сканирования человеческого лица и обработки видео- и аудиоматериалов с последующим созданием при помощи искусственного интеллекта совершенно нового видео-контента. В последнее время данная технология достигла такой степени совершенства, что ролик о конкретном человеке можно сделать, располагая лишь одной его фотографией. В сети уже появились сфабрикованные кадры с различными знаменитостями, например, с экс-президентом Бараком Обамой и актрисой Мэрилин Монро.

Как заявил летом прошлого года сенатор-республиканец Марко Рубио, "для таких технологий границы не являются препятствием". Он высказал опасение, что deepfakes могут активно использоваться во время американских президентских выборов в 2020 году.

13 июня этого года спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса провел слушания на эту тему, пытаясь оценить степень угрозы, исходящей от deepfakes.

Ряд фирм и исследовательских центров в США в настоящее время разрабатывает программное обеспечение для обнаружения следов цифрового манипулирования в видеороликах. Так, созданный учеными Калифорнийского университета в Беркли алгоритм способен определять deepfakes с вероятностью 92%. Специалисты загружают в компьютер все индивидуальные особенности мимики и жестов отдельного человека, формируя его так называемую мягкую биометрию, и искусственный интеллект, сличая ее с данными из видео, распознает фальшивку.