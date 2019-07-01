Минздрав предлагает улучшить методы раннего выявления потребления наркотиков у студентов

ТАСС, 1 июля. Минздрав РФ предлагает внести изменения в порядок проведения профилактических медосмотров учащихся в вузах и техникумах в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В частности, предлагается включить обязательный анализ на опиаты и каннабиодиды, говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

"Пункт 19 изложить в следующей редакции: предварительные химико-токсикологическое исследование (ХТИ) в обязательном порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты", - говорится в тексте предлагаемых изменений.

В документе также отмечается, что в случае наличия у врача-психиатра-нарколога, осуществляющего профосмотр, оснований полагать, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы направляются в химико-токсилогическую лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ.

"Проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся образовательных организаций и организации взаимодействия образовательных и медицинских организаций", - говорится в пояснительной записке.