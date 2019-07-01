В СИЗО-1 Симферополя введен карантин из-за кори

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и городу Севастополю (УФСИН) ввело карантин в ряде камер следственного изолятора номер 1 из-за кори, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что число заболевших корью в Крыму с января по 21 мая 2019 года увеличилось до 156 человек, тогда как за весь 2018 год общее количество заболевших корью составляло 47 человек. Рост заболеваемости, по словам руководителя управления Натальи Пеньковской, связан с тем, что до момента воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года взрослое население полуострова не подлежало вакцинации в соответствии с национальным графиком прививок на Украине.

"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин. В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем не приводится количество заболевших и причина. Отмечается, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением противоэпидемических мероприятий осуществляется Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России.