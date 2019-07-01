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РЖД проведет проверку из-за машины Пугачевой на перроне Рижского вокзала

Подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в случаях, которые строго регламентированы, подчеркнули в компании
Алла Пугачева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алла Пугачева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб Рижского вокзала, которые допустили автомобиль Пугачевой на техническую платформу. Об этом сообщили в компании.

Ранее в Instagram в одном из фанатских аккаунтов Пугачевой было опубликовано видео, на котором она и Максим Галкин выходят из автомобиля Maybach, припаркованного рядом с поездом.

"На кадрах, распространенных в сети Интернет, фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, с которой осуществляется посадка пассажиров поезда № 001Р Москва - Рига, а техническая платформа №2, поэтому автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам. В то же время, подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб", - сообщили в РЖД.

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