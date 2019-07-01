В Госдуму внесен законопроект о персональных данных человека, полученных из биоматериала

ТАСС, 1 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Законопроектом "предлагается сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита". Это позволит "обеспечить соблюдение конституционных прав граждан в сфере отношений, связанных с обработкой персональных данных, содержащих информацию о генетических особенностях человека".

В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала и содержащей генетическую информацию, позволяющую получить дополнительные сведения - о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках.