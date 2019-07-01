В Вашингтоне заявили, что продолжают следить за делами заключенных в России граждан США

ВАШИНГТОН, 1 июля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Власти США продолжают внимательно следить за всеми делами заключенных в РФ американских граждан. Об этом ТАСС заявили в понедельник в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о возможности обмена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, на содержащихся в заключении в РФ американцев.

Предоставить какую-то дополнительную информацию в ведомстве при этом отказались.

"Власти США продолжают внимательно следить за всеми делами заключенных в тюрьму в России американских граждан. Мы не оглашаем наши частные дипломатические дискуссии", - сказал представитель Госдепартамента.

В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону варианты обмена Ярошенко, но не получила отклика от американской стороны. Рябков добавил, что РФ также призывает Соединенные Штаты решить ситуацию с обменом заключенными, включая Ярошенко, не дожидаясь вынесения приговора арестованному в РФ гражданину США Полу Уилану.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У него гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. 28 декабря прошлого года он был задержан сотрудниками ФСБ России, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.