Около 400 школьников стали участниками программы "Большие вызовы" в центре "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 400 школьников со всей России принимают участие в научно-технологической образовательной программе "Большие вызовы - 2019", которая в четвертый раз стартовала в образовательном центр "Сириус" в Сочи. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"В этом году из 22 тыс. претендентов со всей России на программу были отобраны 400 школьников. Конкурс проходил в 74 регионах дистанционно и очно. Задачи для программы в этом году предоставили 65 партнеров "Сириуса", среди которых глобальные российские технологические бренды и ведущие научно-исследовательские организации, конкурирующие на мировых рынках", - сообщили в пресс-службе центра.

Цель программы - включить одаренных школьников 8-10 классов в работу с инновационными технологиями под руководством наставников, которые научат ребят в условиях ограниченного времени создавать интересные для реального производства продукты. "За три недели ребятам предстоит разработать систему безопасности для атомной станции 21 века, нейроинтерфейсный тренажер для операторов сложной техники, а также оборудование для космических экспериментов на борту международной космической станции. Другие команды научат робота поддерживать разговор и проявлять эмоции, создадут беспилотник для поиска людей в лесу", - сказали в пресс-службе.

Как заявила на открытии программы руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, особое внимание в рамках программы уделяется направлениям, которые будут развиваться в университете "Сириус". "Все, что интересует ребят, которые приезжают в "Сириус", всегда актуально и находится между предметами. Это то, что можно применить и что является развитием профессиональных и научных школ. Программа "Большие вызовы" - это эталон с точки зрения задач, которые мы решаем в центре. И дальше в течение всего года она расходится по программам повышения квалификации, стажировкам и, самое главное, региональным центрам, которые сейчас создаются по модели "Сириуса", - рассказала руководитель Фонда "Талант и успех", открывая программу.

После завершения программы выпускники центра смогут продолжить работу над проектами - внедрением полученных результатов займется Инновационный научно-технологический центр "Сириус". Завершатся "Большие вызовы" 24 июля фестивалем созданных проектов.

О программе

Июльские "Большие вызовы" проводятся с 2016 года. Более половины проектов получают продолжение. Например, в 2018 году школьники и компания "Терра Тех" Роскосмоса тестировали проект Atlas VR, создающий цифровые копии географических, биологических и культурно-исторических объектов с помощью снимков из космоса. Разработка стала лучшим проектом для образовательной сферы по версии премии "Com News Awards. Цифровая экономика".

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России. За три года выпускниками Центра "Сириус" стали более 30 тыс. школьников из всех субъектов Российской Федерации.