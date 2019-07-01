Кабмин внес в Госдуму законопроекты о централизованной системе правовой статистики

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о создании централизованной системы правовой статистики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте кабмина.

"Цель законопроектов - обеспечить государственные органы и граждан достоверной и полной статистической информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора, создать эффективные механизмы общественного контроля для обеспечения независимого экспертного мнения в области изучения социальных причин преступности, оценки эффективности работы государственных органов, своевременного выявления проблемных районов и регионов и эмпирическую базу для развития отечественной криминологической науки", - отмечается в пояснительной записке к документам.

К настоящему времени уже разработан технический проект государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) и проводится опытная эксплуатация этой системы. В кабмине отметили, что использование ГАС ПС на постоянной основе позволит изменить устаревшие способы обработки статистической информации, ввести унифицированные форматы сбора данных, обеспечить интеграцию информационных ресурсов, используемых в сфере борьбы с преступностью.

Предлагается наделить Генеральную прокуратуру полномочиями по ведению официального статистического учета в этой сфере. Ведомство также будет утверждать формы федерального статистического наблюдения и другие смежные документы, указания по их заполнению, официальную статистическую методологию, порядок и сроки представления первичных статистических данных.

"Полученная в ходе государственного единого статистического учета информация будет размещаться в интернете в форме открытых данных, доступных неограниченному кругу лиц с учетом установленных законодательством ограничений", - добавили в кабмине. При этом перечень статистической информации, размещаемой в интернете, также будет утверждать Генпрокуратура по согласованию с профильными госорганами.

Кроме того, предлагается закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе полномочия прокурора требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, и разрешать споры о передаче таких сообщений по подследственности.