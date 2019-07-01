Глава Роскомнадзора: фильтрация Google запрещенной законом информации сократилась до 70%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фильтрация поисковиком Google запрещенного в России контента снизилась до 70%, в связи с чем корпорации грозит штраф.

Об этом заявил в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас речь идет об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%, то есть они сначала достигли почти 80%, но потом как-то расслабились", - сказал он.

При этом Жаров выразил надежду, что к тому моменту, "когда административное производство закончится", они увеличат свою "функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100%". "И не придется их штрафовать", - добавил он.

Ранее глава Роскомнадзора сообщал, что корпорации Google грозит штраф в размере до 700 тыс. рублей за неисполнение законодательства РФ - недостаточную фильтрацию запрещенного в России контента. Он отмечал, что все формальные процедуры по данному делу будут завершены до конца июля.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%.