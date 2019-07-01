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Минздрав РФ хочет запретить наркозависимым с болезнями психики отказываться от наблюдения

Диспансерное наблюдение будет проводиться по месту жительства либо по месту пребывания пациентов

ТАСС, 1 июля. Минздрав России намерен поставить на обязательный учет больных наркоманией людей с психологическими расстройствами, запретив им отказываться от диспансерного наблюдения. Проект приказа министерства опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав также рекомендует не прекращать наблюдение за наркозависимым человеком с психологическими расстройствами в случае, если медицинская организация не может в течение одного года обеспечить осмотр больного, как это было ранее. Как отмечается в пояснительной записке, изменения направлены на побуждение пациентов к лечению и медицинской реабилитации.

"Этот подход включает уменьшение продолжительности срока клинически и лабораторно подтвержденной стойкой ремиссии у пациентов, при достижении которого принимается решение о прекращении диспансерного наблюдения, в случае их самостоятельного обращения за оказанием медицинской помощи и отсутствия совершенных ими противоправных деяний в связи с употреблением психоактивных веществ", - говорится в пояснительной записке.

Так, врачебная комиссия может принять решение о сокращении сроков диспансерного наблюдения, если пациент самостоятельно обратился за помощью, и при этом он не преследуется за употребление или распространение наркотических и психотропных веществ.

Изменения также предполагают, что диспансерное наблюдение и учет пациентов будут проводиться по месту жительства либо месту пребывания пациентов.

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