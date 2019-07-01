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Прекращение дела против Ивана Голунова

Уголовное дело, обвиняемым по которому был Голунов, передано в СКР

Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, обвиняемым по которому был корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, передано в Следственный комитет.

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Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

"21 июня дело Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности. Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано", - сообщил Бадамшин в своем Telegram-канале в понедельник.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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