Уголовное дело, обвиняемым по которому был Голунов, передано в СКР

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, обвиняемым по которому был корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, передано в Следственный комитет.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

"21 июня дело Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности. Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано", - сообщил Бадамшин в своем Telegram-канале в понедельник.