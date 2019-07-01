Новое отделение эндоскопии открылось в петербургском госпитале для ветеранов войн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Новое отделение эндоскопии открылось в понедельник в Санкт-петербургском госпитале для ветеранов войн, который является крупнейшим на Северо-Западе России подобным учреждением. Площадь отделения увеличилась вдвое, что положительно скажется на комфорте пациентов и качестве услуг, сообщил в понедельник заведующий отделением Денис Дегтерев.

"В отделении все изменилось, мы располагались в другом корпусе, отделение было в два раза меньше по площади, кабинетов соответственно было тоже в два раза меньше. У нас увеличилось количество диагностических кабинетов, теперь мы имеем по два кабинета гастроскопии, колоскопии, что позволит нам разделить потоки амбулаторных и стационарных пациентов, это важно и с точки зрения ожидания процедуры, и с точки зрения санитарно-эпидемиологической - эти потоки не перекрещиваются", - рассказал Дегтерев журналистам на церемонии открытия.

В отделении также появился полноценный кабинет бронхоскопии, оборудование для эндоскопического ультразвукового исследования и собственная операционная. "Эта операционная подготовлена к выполнению эндоскопических операций, и мы можем проводить практически любые эндоскопические вмешательства. Они очень важны, потому что помогают проводить их малотравматичным способом для пациентов, и мы можем проводить эти операции начальной стадии, тем самым избежать большой хирургической операции", - пояснил Дегтерев.

Как отметила во время визита в учреждения вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, организовать новое отделение стало возможно благодаря финансированию за счет средств по программе "Развития здравоохранения Санкт-Петербурга" - на ремонт эндоскопического блока направили около 50 млн рублей.

Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн, в 2016 году отметивший 70-летие со дня основания, является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оснащенным современными лечебными технологиями и аппаратурой и укомплектованным высококвалифицированными кадрами. По данным пресс-службы учреждения, ежегодно через госпиталь проходят порядка 43 тыс. пациентов. Госпиталь для ветеранов войн - крупнейшее на Северо-Западе России специализированное медицинское учреждение, созданное для оказания медицинской помощи ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, участникам боевых действий.