Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели поймали питона длиной более полуметра в жилом доме на улице Авангардной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС по городу.

"В квартиру приехали сотрудники поисково-спасательной службы, где была обнаружена похожая на питона змея длиной около 60 см. Змею поймали", - сказал представитель ведомства.

Рептилию сотрудники спасательной службы забрали с собой и передали ветеринарам, сейчас ее хозяев разыскивают. Откуда питон взялся в квартире, сами жильцы пояснить не смогли.

Городские СМИ опубликовали запись, на кадрах которой видно, что пятнистая змея была обнаружена спасателями в диване между сиденьем и подлокотником.

Питоны - неядовитые змеи, которые обитают в Африке и Азии, а также могут встречаться в Австралии. Они питаются мелкими грызунами и птицами, однако особи, длина которых может достигать шести метров, в состоянии съесть довольно крупное животное, например овцу.