В Москве выбрали подрядчика для автоматизации контроля за оборотом мусора

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Тендер на автоматизацию процесса обращения с отходами строительства в Москве выиграл единственный заявившийся на конкурс претендент - московский дистрибьютор цифровых систем видеонаблюдения и контроля и управления доступа "БайтЭрг". Это следует из материалов закупки.

Согласно материалам к тендеру, компания должна будет за 247 млн рублей в течение двух лет выстроить систему контроля за вывозом мусора со строительных площадок в Москве. Машины при этом будут оборудованы ГЛОНАСС, чтобы следить за их передвижением и датчиками измерения объемов мусора в кузове грузовиков. Система также будет контролировать вес мусоровозов, их маршрут и положение кузова в пространстве (чтобы они не могли несанкционированно сбросить отходы).

Заказчиком тендера выступает департамент информационных технологий Москвы. Контракт будет оплачиваться из бюджета города.

Согласно данным системы "Спарк", "БайтЭйр" регулярно участвует в государственных тендерах. Так, сумма контрактов за 2017 год составила 470,6 млн рублей, в 2018 - почти 703,2 млн рублей. Среди заказчиков числятся: Росгвардия, Департамент информационных технологий Москвы, Мосгортранс, управления МВД, ФСИН, и ФСО, Главное управление региональной безопасности Московской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Центральная пригородная пассажирская компания и другие учреждения и компании.