Турпоток в Севастополе вырос почти на четверть в первом полугодии 2019 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Турпоток в Севастополе за первые шесть месяцев текущего года превысил 190 тыс. человек, это на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

В июне турпоток в Севастополе вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Если в 2018 году, с января по июнь включительно город посетили 154 тыс. человек, то за аналогичный период 2019 года Севастополь принял 191 тыс. гостей", - говорится в сообщении.

17% туристов приезжают в Севастополь на два дня, на три дня в городе останавливается 25% гостей, на четыре дня - 21%, на пять и более дней - 37%. В летний период туристы предпочитают останавливаться на Северной стороне Севастопольской бухты и мысе Фиолент - районах, отдаленных от административного центра. Самые посещаемые музеи - музей-заповедник "Херсонес Таврический" и панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" (входит в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник). Среди объектов активного отдыха большой популярностью пользуются виа феррата - оборудованные скальные маршруты.

В первом полугодии на 27% выросли налоговые поступления в городской бюджет от деятельности гостиниц и заведений общепита. За первое полугодие 2019 года эта сумма составила 114,22 млн рублей, за аналогичный период прошлого года - чуть более 95 млн рублей.

В 2017 и 2018 годах рост турпотока в Севастополь составлял около 20%. В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов. В эту категорию входят те, кто приехал на несколько дней. Экскурсантов, которые приезжали в город без ночевок, было свыше 2,5 млн человек, что на 64% выше, чем годом ранее.