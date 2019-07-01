В Москве открывается экспериментальная лаборатория фотографов из Британии, Франции и США

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столичный комитет по туризму и международное фотоагентство Magnum Photos во вторник открывают летний этап экспериментальной фотолаборатории Magnum Live Lab/19 в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. Фотографы из Великобритании, Франции и США в режиме реального времени будут создавать выставку, посвященную современной Москве и ее жителям, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

Первый этап работы фотолаборатории прошел в столице в конце января - феврале 2019 года. Команда фотографов - Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана - проводили съемки в различных районах столицы, уделяя внимание исторической и современной архитектуре. Все желающие могли наблюдать за тем, как организаторы проявляют фотографии и готовят их к показу в парке "Зарядье".

"Во второй сессии экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 будут участвовать три фотографа - Георгий Пинхасов (единственный российский участник Magnum Photos, проживающий в настоящее время во Франции), Марк Пауэр (Великобритания) и Алекс Уэбб (США). В течение двух недель со 2 июля приглашенные фотографы будут снимать в открытых городских пространствах. Параллельно в Музее архитектуры пройдут обсуждение отснятого материала и отбор снимков для предстоящей выставки", - уточнили в пресс-службе.

В комитете отметили, что 2 июля в Музее архитектуры имени А. В. Щусева откроется выставка фотографий по итогам зимней экспериментальной лаборатории, а 16 июля к этой экспозиции добавятся лучшие летние снимки. Выставка будет работать до 1 сентября. Вход свободный.