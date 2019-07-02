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Рыбак на Сахалине спас унесенных на пенопластовом плоту в море подростков

Никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Рыбак в селе Чехов Холмского района на Сахалине в понедельник поздно вечером спас двоих подростков, унесенных на самодельном плоту из пенопласта в море. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"На поиски немедленно выехали расчет пожарно-спасательной части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ОМВД из села Чехов. В спасательных работах принял участие рыбак, который вышел в море и догнал уплывающих ребят, поднял их на борт и на берегу передал их сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в распространенном сообщении. Никто из детей не пострадал.

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