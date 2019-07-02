"Известия": Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров. Об этом сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги".

В пресс-службе Росавтодора изданию рассказали, что ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров и проведение работ по их обслуживанию. "В действующем ГОСТе "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные" правила содержания светофорных объектов не отражены. Нет детально прописанных работ по содержанию и в базе техрегламента Таможенного союза "Безопасность автодорог", - приводит газета ответ пресс-службы.

Как рассказал "Известиям" начальник управления организации и безопасности дорожного движения ведомственного Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) Игорь Живописцев, работа над стандартом займет от одного года до трех лет. Кроме того, планируется разработать отдельный ГОСТ на обслуживание линий освещения на трассах, отмечает издание.